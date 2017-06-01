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Архив - Донецкая область

ИС: в «лднр» недовольны российской «гуманитаркой»

01.06.2017 13:26
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ИС: в «лднр» недовольны российской «гуманитаркой»

По данным группы «Информационное сопротивление», в обеих «республиках» жители возмущены низким качеством продуктов из российской «гуманитарки».

Качество продуктов из последних гумконвоев вызвало резкую реакцию и критику со стороны населения (многие продукты просроченные), которое получило соответствующие «наборы». Многие подозревают измену и махинации всякого рода с их «законными банками качественной российской тушёнки» со стороны главарей «республик».

ИС



Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, ДНР, ЛНР
 
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