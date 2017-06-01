Кучма объяснил, как решить замороженный конфликт на Донбассе

01.06.2017 11:00

Леонид Кучма, бывший президент Украины, считает, что Россия создала на востоке Украины замороженный конфликт, и его могут решить только миротворческие силы.



Как информирует replyua.net со ссылкой на 5 канал, Кучма отметил, что на территории бывшего Советского Союза назревает еще один замороженный конфликт – на Донбассе. «Мы видим, что у России нет никакого желания, чтобы он исчез. Мы хотя бы по опыту других конфликтов можем говорить. Но это будет не Приднестровье – замороженный конфликт. У Приднестровья нет границ с Российской Федерацией, а на Донбассе граница – более 400 километров. Это такая будет для Украины головная боль!», заявил экс-президент. По его словам, необходимо срочно ввести на Донбасс миротворческие силы, и рабочая группа также необходима, ведь на ней этот вопрос обсуждается, однако нет ни одного механизма, как передать этот рубеж.



Кучма подчеркнул, что на Донбассе нельзя поставить украинских пограничников, поэтому речь идет только о миротворческих силах – хотя бы пустить туда ОБСЕ.