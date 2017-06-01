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Архив - Донецкая область

ПО ДОРОГАМ ДОНБАССА ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВИКАМ ОГРАНИЧИЛИ

01.06.2017 14:17
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ПО ДОРОГАМ ДОНБАССА ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВИКАМ ОГРАНИЧИЛИ

С сегодняшнего дня большегрузным автомобилям по дорогам Донбасса с 8:00 до 20:00 ездить нельзя, если на улице жарко (выше +28). Это касается грузовых машин, вес которых превышает 24 тонны, а грузоподъемность –7 тонн.

Чтобы водители об этом не забывали, на автотрассах области дополнительно установили 109 комплектов дорожных знаков и информационных панно.

Ознакомиться с расположением мест отстоя для фур можно здесь.

Кстати, такой щадящий режим движения для большегрузных автомобилей применяется только на трассах общегосударственного значения. По местным же дорогам «тяжеловесам» нельзя ездить круглый год.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, движение, ограничение, дороги
 
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