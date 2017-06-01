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Повестки получат мужчины до 43 лет: кого заберут в армию и кому положена отсрочка
В Украине продолжается весенняя призывная кампания. До конца июня в армию будут забирать молодых людей возрастом от 20 до 27 лет.
Кроме этого, как заявили в Генштабе, в этом году впервые будут призывать и украинцев с высшим образованием, которые в университетах получили военные звания, пишет Сегодня.
Служить придется полтора года
Каждый год военные кафедры оканчивают около 10 тысяч украинцев. Еще несколько лет назад, получив воинское звание при высшем учебном заведении, юноши освобождались от призыва на срочную службу. В этом году ситуация кардинально изменилась. Теперь в армию будут забирать украинцев с высшим образованием возрастом до 43 лет на полтора года с сохранением рабочего места. Соответствующий указ уже подписал министр обороны Степан Полторак.
В Генеральном штабе сайту "Сегодня" пояснили: на службу могут призвать около четырех тысяч офицеров запаса. При этом военкоматы будут учитывать семейные обстоятельства. Мужчин, которые содержат семьи с малолетними детьми, "трогать" будут в последнюю очередь. Офицеры пройдут трехмесячную подготовку в учебных центрах ВСУ. А служить будут в воинских частях в качестве сотрудников младшего офицерского состава. В зону проведения боевых действий офицеров запаса, обещают в Генштабе, отправлять не будут. "Они (офицеры запаса) также могут привлекаться к службе в АТО, но только в добровольном порядке и после заключения соответствующего контракта", - отметил замначальника Генштаба генерал-лейтенант Артур Артеменко.
Еще несколько месяцев назад президент подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы". Согласно документу, военные, которые подписали контракт и в особый период не имели права уволиться из Вооруженных Сил, теперь смогут вернуться домой. Призыв украинцев с воинскими званиями на службу, в том числе, позволит заменить тех контрактников, которые приняли решение уволиться.
Военные также отмечают: служить будут на равных и мужчины и женщины. Правда, среди украинок тех, кто окончил военную кафедру, значительно меньше. "Все - мужчины и женщины будут призываться на равных условиях. Хочу отметить, что женщины доказали свою способность выполнять задачи, в том числе в районах проведения АТО, не хуже мужчин. Мы гордимся такими женщинами. Поэтому женщины будут также привлекаться к службе определенным порядком, - цитирует пресс-служба Минобороны Артура Артеменко.
Кого еще заберут в армию
Как пояснила начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк, на срочников решение призывать украинцев с высшим образованием и званием не повлияет. До конца июня в Украине будет проходить весенний призыв на срочную службу в армию молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет. Традиционно больше всего юношей забирают из Днепропетровской области (около 1500 человек), а меньше всего из частично оккупированной Донецкой области - больше 200 человек. Для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях Украины, срок службы составит до 18 месяцев. Для украинцев с высшим образованием магистра (специалиста), - до 12 месяцев.
Весенняя призывная кампания обойдется украинскому бюджету в 46,5 миллиона гривен. Львиную часть от этой суммы (45,2 миллиона) раздадут "новобранцам" в качестве одноразовой материальной выплаты. Так, каждому призывнику положена помощь в размере 3200 гривен. В прошлом году размер помощи был "привязан" к минимальной зарплате, но после повышения минималки чиновники приняли решение выплачивать не две минимальные зарплаты, а два прожиточных минимума.
Еще один призыв ожидает украинцев в октябре-ноябре этого года.
Напомним, за уклонение от призыва на срочную службу (ст. 335 УКУ) грозит ограничение свободы сроком до трех лет. Как отмечает юрист Юрий Зюгманд, на деле уклонистам "светит" условный срок. При этом адвокат отмечает, по истечению условного срока судимость снимается. Если же военнообязанный не явился по повестке в военкомат, не сообщил в комиссариат о смене места жительства, ему грозит штраф в размере 85-119 гривен. За повторное нарушение - от 170 гривен до 255 гривен. К слову, согласно закону, работодатели обязаны извещать военкоматы о своих сотрудниках призывного возраста.(ч. 4 ст. 34 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 25.03. 1992 № 2232-XII).
Кому положена отсрочка от службы:
- Тем, кто содержит нетрудоспособную мать или отца или другого родственника.
- Имеет ребенка возрастом до трех лет
- Самостоятельно воспитывает ребенка (без матери)
- Имеет двух и более детей
- Имеет беременную жену или жену-инвалида
- Является сиротой
- Имеет временные проблемы со здоровьем
- Если брат служит в это же время в армии
- Младше 21 года и при этом получает образование на дневной форме
- Учителям (на весь период работы по специальности)
- Медикам (на весь период работы по специальности)
- Священникам (на весь период работы по специальности)
- Полицейским (на весь период работы по специальности)
- Подозреваемых в уголовных преступлениях
Кто может получить освобождение от призыва в армию:
- Негодные по состояние здоровья
- Молодые люди старше 27 лет
Еще одна возможность "откосить" от армии - взятка военкому. Так, несколько недель назад на взятке в 600 долларов (16 тысяч гривен) попался и.о. военного комиссара одного из районов Запорожья, сообщают в полиции. В Киеве с призывников берут больше. По данным правоохранителей, несколько дней назад на взятке в 900 долларов (24 тысячи гривен) попался сотрудник медицинской комиссии в одном из военкоматов Киевской области.
Юрист Александр Плохотник уверен: даже если нет правовых оснований для отсрочки от армии - давать взятку не стоит. "Конечно, я как юрист, другого ответа дать не могу - взятки давать нельзя. А кто может вам гарантировать, что этот военный комиссар не попадется через два дня, и ваше дело не пересмотрят? Есть много правовых оснований не идти в армию - например, поступить в высшее учебное заведение", - рассказывает юрист.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, армия, призыв, повестка
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