- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Донецкая фильтровальная станция -под обстрелом. Персонал эвакуирован в бомбоубежище19:43
- В Мариуполе «борзый» бигборд вытеснил прохожих с тротуара17:24
- На Донбассе оккупанты ради «красивой картинки» взрывают целые здания15:05
- Захарченко заявил о полной русификации школ в «ДНР» 14:45
- Суд заочно дал 12 лет "министру" ДНР13:45
- В мариупольских трамваях наносят шпаклевку на... ржавчину13:05
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге12:45
Прекращение войны на Донбассе: названы два условия (видео)
Эксперт рассказал, как закончится война на востоке Украины
Об этом в интервью Politeka заявил эксперт-международник Александр Хара, который считает, что Украину ждет либо капитуляция, либо России не хватит ресурсов дальше вести войну.
«Проигрыш Украины невозможен. Люди доказали, что они не допустят тех изменений в Конституцию, которые пытались в рамках Минских соглашений провести. Также добробаты, волонтеры, гражданское общество этого не допустят», — сказал он.
По словам Хары, Украина не сдастся, она будет независимым суверенным государством с возможностью выбирать союзников, тип демократии, путь дальнейшей жизни и прочее.
Вторым вариантом эксперт считает, изнеможение России, у которой, вскоре всего, не будет ресурсов вести агрессивную войну. В этом главную роль играют санкции, убежден Хара.
«Санкции возможности Путина подрывают. И аспект того, что он увидит — цена, которую он платит, намного больше того, что он хочет получить. Сейчас ему еще кажется, что в длительной перспективе он еще может одержать победу и вернуть Украину под свое влияние. Объективно это не так», — резюмировал он.
С материалом можно ознакомиться здесь
Источник: Politeka
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, война, ДНР, ЛНР, АТО
- Донбасс может стать имением какого-нибудь выходца из КГБ, если его не освободить - Портников
- Геращенко: "Украінська сторона як передумову можливих виборів - вимагатиме ліквідацію псевдодержавних інститутів цих псевдореспублік"
- Минские соглашения должны выполняться Киевом и "парнями на Донбассе" - в Кремле в очередной раз открестились от ответственности за развязанную войну
- Мнение: "Сами донбасские люди почему-то выдумали себе сказку, что Путин их примет"
- Россия не заинтересована в масштабных военных действиях на Донбассе до лета
- Мнение: договорные отношения ОРДЛО с Киевом добьют Украину
- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Донецкая фильтровальная станция -под обстрелом. Персонал эвакуирован в бомбоубежище19:43
- В Стаханове готовят больницы для раненых боевиков19:17
- На Луганщине идет тяжелый бой: ВСУ понесли потери18:30
- В Мариуполе «борзый» бигборд вытеснил прохожих с тротуара17:24
- На Донбассе оккупанты ради «красивой картинки» взрывают целые здания15:05
- Захарченко заявил о полной русификации школ в «ДНР» 14:45
- Суд заочно дал 12 лет "министру" ДНР13:45
- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
- Евросоюз будет проверять здоровье въезжающих22:35
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- Погоня со стрельбой в Варшаве: Полиция задержала украинца и грузина, укравших рюкзак с 187 тыс. долларов21:55
- Російські окупанти розпродають кримські санаторії 21:32
- Рада позволит десяткам казнокрадов выходить под залог - Рабинович21:10
- Пенсии и МВФ: какие рекомендации выполнила власть и как это изменит жизнь украинцев20:43
- Укрзализныця развеселила пассажиров пикантными советами20:20
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Донецкая фильтровальная станция -под обстрелом. Персонал эвакуирован в бомбоубежище19:43
- Пенсии и МВФ: какие рекомендации выполнила власть и как это изменит жизнь украинцев20:43
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов18:55
- За Одноклассников и ВКонтакте будут наказывать. Сильно16:05
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”12:26
- Взрывы и стрельба в городах Украины стали будничным явлением. Как выжить?08:52
- Путин и Порошенко начнут очередной этап войны - Савченко08:37
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"07:50
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»
- В Кривом Роге супруги сожгли в тазу свою приемную дочь, а затем останки утопили