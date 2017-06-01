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Архив - Донецкая область

ПУТИН НАСТАИВАЕТ НА ОСОБОМ СТАТУСЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ ДОНБАССА

01.06.2017 18:25
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Президент Российской Федерации считает необходимым присвоить особый статус временно неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил в интервью Le Figaro, передает «Комсомольская правда».

«Нужно в конце концов внедрить принятый украинским парламентом закон об особом статусе этих территорий. Ведь закон принят, но до сих пор не вступил в действие. Принят закон об амнистии, президент его не подписал. В Минских соглашениях написано, что нужно провести социальную и экономическую реабилитацию этих территорий непризнанных республик. Вместо того чтобы это сделать, наоборот, вводят блокаду», - сказал он.

Кроме этого, президент РФ выразил недоумение указом президента Украины Петра Порошенко о блокаде.

По его мнению, развития ситуации к лучшему нет.

 

Источник: http://novosti.dn.ua 



Теги: Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР
 
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