Турчинов в АТО: можем идти на штурм

01.06.2017 10:55

Глава Совета по национальной безопасности и обороне Александр Турчинов наведался с визитом на позиции украинских военный в районе Марьинки

В ходе инспекции Турчинов узнал от украинских бойцов о том, какие действия предпринимают боевики в районе Марьинки. В частности, один из бойцов рассказал, что оборонительные позиции боевиков в данном районе сильно укрепились. По его словам, на подступах к городу террористы организовали глубокоэшелонированную оборону с окопами в человеческий рост.

Также украинские военные сообщили главе СНБО откуда сепаратисты били реактивными снарядами по Красногоровке. По словам бойца, который во время обстрела находился на посту, боевики стреляли из пригорода Донецка.

В ходе общения с одним из защитников Марьинки Турчинов, услышав его доклад, предположил, что ситуация благоприятствует к штурму позиций боевиков, на что украинский военный ответил утвердительно.

«Международное сообщество должно дать объективную оценку военным преступлениям российских гибридных войск и их кремлевских кураторов», — написал Турчинов в подписи к видео на своей странице в Facebook.

Источник: https://politeka.net



