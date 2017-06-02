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Чому жителі Донбасу вірять в казки бойовиків про «карателів»
Україна досі не забезпечила жителів прифронтових територій власним інформаційним продуктом
Забезпечення мовлення українського ТБ на прифронтовій території та інше інформаційне забезпечення цивільного населення, так само як блокування російської пропаганди, може сильно скоротити число обстрілів проти мирних жителів неокупованої території Донбасу. Таку думку в Facebook висловив нарди, військовий експерт Дмитро Тимчук.
«За рідкісним винятком, всі подібні обстріли населених пунктів окупантами – це активна фаза спецоперацій, які мають потужну інформаційну складову. Ось і зараз недавні обстріли Красногоровки супроводжуються звинуваченнями ЗСУ з боку бойовиків, при цьому по трагічним подіям в Красногорівці в «ДНР» навіть проводять якесь «розслідування»», – пише нардеп.
За словами експерта, вся ця пропаганда активно транслюється по телеканалам сепаратистів, де наводяться «докази» і надаються «свідчення очевидців».
«Результат: загрозливо велика частина населення прифронтової території, контрольованої Україною, впевнена в тому, що ці обстріли здійснюють «карателі київської хунти», тобто ЗСУ. Ми не маємо можливості проводити соцопитування, але моніторинг, проведений в останній тиждень групою ІС, свідчить, що від 30% до 60% (!) жителів цих населених пунктів свято вірять в сепаратистську брехню», – констатує Тимчук.
Причина ж полягає в тому, що люди не бачать українського ТБ, вони дивляться тільки телеканали терористів і РФ, що транслюються з окупованої території.
«Що означає ситуація, коли місцеві жителі, м’яко кажучи, не зовсім довіряють армії, що їх захищає, розуміє, думаю, кожен. І саме таку мету в першу чергу і ставлять перед собою російсько-терористичні війська, влаштовують подібні м’ясорубки. Робимо висновки», – резюмує Тимчук.
Джерело: Politeka.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, АТО, боевики
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