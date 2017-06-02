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НА ДОНБАССЕ ЛЮДИ ГИБНУТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ОТ ЭТОЙ НАПАСТИ
На Донбассе число пострадавших среди мирного населения в результате подрыва на минах в апреле впервые превысило число жертв и пострадавших в результате обстрелов. Эту информацию подтвердил эксперт по вопросам гражданско-военной координации «Донбасc SOS» Александр Горбатко.
При этом, чаще всего, в результате подрывов страдают дети, подростки. «Мы должны понимать, что дети, подростки не могут сидеть на месте — они хотят свободы, он хотят гулять. И сегодня война существенно сократила ореол их передвижений. При этом их любознательность манит опасность — хочется посмотреть, хочется потрогать, похвастаться перед другими. Это остается проблемой для детей в зоне АТО», — сказал Александр Горбатко.
Так, в апреле на минах и растяжках в зоне АТО подорвались 62 мирных с различными последствиями. Для периода относительного затишья это все равно серьезная цифра. «Когда у нас не активные боевые действия, идет пассивная борьба. Пассивная борьба — это установка мин, растяжек, чтобы противник не смог зайти на территорию. Плюс это диверсионные мероприятия — когда противник заходит на твою территорию, устанавливает растяжки, и ты о них не знаешь. И в этой связи в зоне риска находятся военные и мирное население, которые находятся в этой зоне. И дети самые незащищенные в этом плане, т. к. они не только не внимательны, но они проявляют особое любопытство к этим объектам», — рассказал представитель «Донбасc SOS».
Он дополнил, что разминировать можно территории, где уже не ведутся боевые действия. Иначе разминирование не имеет смысла. «Вы сегодня разминируете, а завтра эту площадь заминируют. Поэтому нужно работать с людьми, объяснять им правила поведения. Например, наша организация распространяет информацию, как себя вести с неразорвавшимися снарядами, минами, куда сообщать об этом, как маркировать опасное место. Мы объясняем, что если вы увидели мину, не нужно паниковать, нужно просто позвонить банально на 101 (вне зависимости от стороны линии соприкосновения). Если нет возможности постоянно находится там до приезда правоохранителей или спасателей, нужно отмаркировать это место — повесить тряпку и пр. Плюс можно сфотографировать и отправить правоохранителям», — поясняет Александр Горбатко.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, люди, Луганская область, мина, гибель
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