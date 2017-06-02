ЖИТЕЛИ ДОНБАССА «ПЕРЕПЛАТИЛИ» КОММУНАЛЬНЫМ СЛУЖБАМ БОЛЕЕ 100 МЛН ГРН.

02.06.2017 14:10

Известие о том, что субсидию теперь с долгами не дадут, подстегнуло жителей Донецкой области нести деньги в банки.

За апрель за все коммунальные услуги потребителям Донбасса начислили 240 252 тысячи гривень.



А заплатили мы все вместе 341 403 тысячи гривень. Те же, у кого были долги, а погасить денег не было, заключили со службами около двух тысяч договоров погашения долгов.



По ним они должны будут заплатить больше 9 000 000 гривень. Однако это мизерная часть того, что мы должны. На конец апреля жители Донбасса задолжали своим энергонадзорам более 700 миллионов гривень.



За отопление и горячую воду долг составляет 656 миллионов, за газ – 642 млн грн. За квартиры надо еще заплатить 278 млн грн., за холодную воду – 120 миллионов и больше 40 миллионов – за вывоз мусора.

Источник: http://zi.dn.ua