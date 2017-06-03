Боевики «ЛДНР» захватывают местных жителей с целью получения выкупа — разведка

03.06.2017 11:10

Низкое морально-психологическое состояние военнослужащих соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ подтверждается ростом числа правонарушений боевиков в отношении местного населения. Об этом сообщает пресс-служба украинской разведки.

Так называемыми правоохранительными органами «ЛДНР» задерживались военнослужащие, которые самовольно оставили место службы с оружием, захватывали местное население с целью получения выкупа, совершали хищения и продажу оборудования промышленной инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, разведка сообщает о массовом расхищении оружия, боеприпасов и топлива в частях «ДНР».

Источник: farwater.net