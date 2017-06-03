ЕС может выделить 50 млн евро на восстановление инфраструктуры городов Донбасса

03.06.2017 14:10

Евросоюз может выделить 50 млн евро на восстановление инфраструктуры городов Донбасса, разрушенной в ходе военных действий.

Европейский Союз намерен выделить дополнительно 50 млн евро для реализации гуманитарных проектов и восстановления городской инфраструктуры на Донбассе. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан. Об этом пишет БизнесЦензор.

В пятницу первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко с делегацией во главе с еврокомиссаром Ханом посетили Широкино и Мариуполь.

«Комиссар ЕС Йоганнес Хан положительно отметил восстановление объектов городской инфраструктуры в Мариуполе и сообщил, что на сегодняшний день в ЕС рассматривается вопрос о выделении Украине дополнительно 50 млн евро для реализации гуманитарных проектов и восстановления городской инфраструктуры», — сказано в сообщении Верховной Рады.

В ходе визита в Мариуполь делегация ознакомилась с реализацией программ, которые осуществляются при поддержке ЕС, в частности с новым общежитием для 35 семей внутренне перемещенных лиц и коммунальным учреждением Мариупольского городского совета «Центр первичной медико-санитарной помощи №5».

Во время пребывания в Широкино Геращенко подчеркнула, что ситуация с безопасностью в населенном пункте, который находится в 25 км от Мариуполя, остается сложной и требует усиления мониторинга со стороны Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).

Она также отметила, что Украина выступает за увеличение представителей миссии ОБСЕ, введение постоянно действующих хабов и полную демилитаризацию Широкино.

Ранее еврокомиссар Хан заявил, что ЕС намерен выделить Украине 100 млн евро в случае, если будет создан фонд энергоэффективности и приняты необходимые законопроекты.

Источник: hyser.com.ua