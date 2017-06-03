- Четыре человека пострадали при лобовом столкновении Mitsubishi и "Ланоса" в Покровске20:50
- Российским боевикам на Донбассе запрещают носить на форме опознавательные шевроны19:30
- В Славянске вынесен первый приговор за нарушение обычаев ведения войны19:10
- Жебривский ожидает для Донецкой области 1,3 млрд грн помощи от ЕС18:50
- В АВДІЇВЦІ ПРАВООХОРОНЦІ ВИЛУЧИЛИ ЗАСТРЯГЛИЙ СНАРЯД ЗІ СТІНИ БУДИНКУ18:09
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию17:50
- У Краматорську презентували фільм про обстріл міста бойовиками17:30
- Более 460 авто собрались в очередях на КПВВ на Донбассе 15:50
- Посольство Швейцарії направило на окупований Донбас 600 тонн гуманітарки15:30
- Снаряды, выпущенные боевиками по пригороду Авдеевки, оставляют гигантские воронки15:10
Посольство Швейцарії направило на окупований Донбас 600 тонн гуманітарки
На підконтрольну бойовикам територію Донецької області прослідувало 30 вантажівок з допомогою.
Посольство Швейцарії в Україні направило на непідконтрольну Києву територію Донбасу 30 вантажівок гуманітарної допомоги. Про це повідомляєпрес-служба Державної прикордонної служби України.
«Через контрольний пункт «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 30 вантажних автомобілів від посольства Швейцарії в Україні», - сказано в повідомленні.
Зазначається, що транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області гуманітарний вантаж загальною вагою близько 600 тонн.
Як повідомлялося, Європейський союз розглядає нову програму допомоги Україні на 50 мільйонів євро для відновлення Донбасу.
Нагадаємо також, що сума коштів іноземних донорів, залучених українським урядом в 2015-2016 роках на відновлення постраждалих від війни регіонів сходу України та допомогу постраждалим, перевищила 1,5 млрд доларів.
Источник: glavcom.ua
Теги: Донбасс, Швейцария, гуманитарная помощь, груз
- США предоставят Украине 23 миллиона долларов для помощи пострадавшим в войне
- Красный Крест направил на оккупированный Донбасс 30 большегрузных автомобилей с гуманитарной помощью
- В "ДНР" раздают гуманитарку по партийной принадлежности
- "Власти ЛНР" не пропустили к себе «гуманитарку» от Стрелкова, чем возмутили "благотворителей" (ВИДЕО)
- Димитровские патриоты помогли воинам
- Папа Римский передаст пострадавшим от военных действий на Донбассе 6 млн евро помощи
- За день боевики совершили 19 обстрелов, ранен военный21:10
- Четыре человека пострадали при лобовом столкновении Mitsubishi и "Ланоса" в Покровске20:50
- Российским боевикам на Донбассе запрещают носить на форме опознавательные шевроны19:30
- В Славянске вынесен первый приговор за нарушение обычаев ведения войны19:10
- Жебривский ожидает для Донецкой области 1,3 млрд грн помощи от ЕС18:50
- В АВДІЇВЦІ ПРАВООХОРОНЦІ ВИЛУЧИЛИ ЗАСТРЯГЛИЙ СНАРЯД ЗІ СТІНИ БУДИНКУ18:09
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию17:50
- У Краматорську презентували фільм про обстріл міста бойовиками17:30
- Президент підписав Закон щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України16:50
- Более 460 авто собрались в очередях на КПВВ на Донбассе 15:50
- Як таємні зусилля адміністрації Трампа щодо санкцій проти Росії провалилися - ЗМІ22:30
- Глави МЗС Німеччини та Путін обговорили війну в Україні під час приватної вечері22:10
- В Мариуполе автомобиль наехал на 12-летнего ребенка 21:50
- Україна за п'ять місяців збільшила транзит газу на 21,8%21:30
- За день боевики совершили 19 обстрелов, ранен военный21:10
- Четыре человека пострадали при лобовом столкновении Mitsubishi и "Ланоса" в Покровске20:50
- Кремль использовал «полезного идиота» Царева, — психолог20:30
- Никогда не поздно: 58-летняя украинка произвела фурор на конкурсе красоты в США20:10
- В Амстердаме посетителю музея разрешили провести ночь перед картиной Рембрандта19:50
- Российским боевикам на Донбассе запрещают носить на форме опознавательные шевроны19:30
- Лекарство от 15 видов рака привело к исчезновению опухолей и разрешено к применению09:30
- Что происходит с организмом, если вы сидите по 12 часов в день22:18
- К чему нам на самом деле снятся сны об умерших людях13:16
- Гадание на Троицу: как узнать свою судьбу12:26
- Медики: при цих захворюваннях корисно пити каву12:14
- 10 способов быть бодрым в течение всего рабочего дня09:45
- Как правильно выбрать клубнику09:30
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…09:20
- 10 вещей, которые крадут радость из жизни08:50
- Реінкарнація душі: 6 ознак минулого життя07:55
- Троица: что лучше не делать в этот день
- Повестки получат мужчины до 43 лет: кого заберут в армию и кому положена отсрочка
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…
- Прекращение войны на Донбассе: названы два условия (видео)
- Если вас укусила пчела… Важно знать всем!
- Кучма объяснил, как решить замороженный конфликт на Донбассе
- Ярош рассказал о возможности силового освобождения Донбасса
- Тука подвел печальный итог блокады ОРДЛО
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- К чему нам на самом деле снятся сны об умерших людях