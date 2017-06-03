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Архив - Донецкая область

Посольство Швейцарії направило на окупований Донбас 600 тонн гуманітарки

03.06.2017 15:30
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Посольство Швейцарії направило на окупований Донбас 600 тонн гуманітарки

На підконтрольну бойовикам територію Донецької області прослідувало 30 вантажівок з допомогою.

Посольство Швейцарії в Україні направило на непідконтрольну Києву територію Донбасу 30 вантажівок гуманітарної допомоги. Про це повідомляєпрес-служба Державної прикордонної служби України.

«Через контрольний пункт «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 30 вантажних автомобілів від посольства Швейцарії в Україні», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області гуманітарний вантаж загальною вагою близько 600 тонн.

Як повідомлялося, Європейський союз розглядає нову програму допомоги Україні на 50 мільйонів євро для відновлення Донбасу.

Нагадаємо також, що сума коштів іноземних донорів, залучених українським урядом в 2015-2016 роках на відновлення постраждалих від війни регіонів сходу України та допомогу постраждалим, перевищила 1,5 млрд доларів.

Источник: glavcom.ua



Теги: Донбасс, Швейцария, гуманитарная помощь, груз
 
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