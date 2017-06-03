Российским боевикам на Донбассе запрещают носить на форме опознавательные шевроны

03.06.2017 19:30

Русское командование запрещает боевикам носить на военной форме шевроны, указывающие на их принадлежность к конкретной части, для сокрытия присутствия своих вийск на Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Российское военное командование инициировало проведение усиленных мер, направленных на сокрытие присутствия своих войск на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с этой целью военнослужащим 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ запрещено ношение на военной форме шевронов и других отметок, которые могут указывать на их принадлежность к конкретному соединению, воинской части или подразделения.

Напомним, российские боевики на Донбассе в больших количествах разворовывают горюче-смазочные материалы, в том числе в каждом подразделении нехватка дизельного топлива и бензина составляет до двух тонн.

Источник: pressorg24.com