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Российским боевикам на Донбассе запрещают носить на форме опознавательные шевроны
Русское командование запрещает боевикам носить на военной форме шевроны, указывающие на их принадлежность к конкретной части, для сокрытия присутствия своих вийск на Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
"Российское военное командование инициировало проведение усиленных мер, направленных на сокрытие присутствия своих войск на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с этой целью военнослужащим 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ запрещено ношение на военной форме шевронов и других отметок, которые могут указывать на их принадлежность к конкретному соединению, воинской части или подразделения.
Напомним, российские боевики на Донбассе в больших количествах разворовывают горюче-смазочные материалы, в том числе в каждом подразделении нехватка дизельного топлива и бензина составляет до двух тонн.
Источник: pressorg24.com
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, боевики
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