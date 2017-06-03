В Славянске вынесен первый приговор за нарушение обычаев ведения войны

03.06.2017 19:10

Славянский горрайонный суд вынес первый в Украине приговор в отношении боевика самопровозглашенной "ДНР" за нарушение законов и обычаев ведения войны.

Установлено, что мужчина выполнял определенные функции в незаконном вооруженном формировании "ДНР" - содержание и конвоирование военнопленных ВСУ.

Вопреки Женевской конвенции об обращении с военнопленными он совместно с другими террористами применял к ним физическое насилие, угрожал расправой и смертью. От рук злоумышленника пострадало как минимум 30 человек.

Подозреваемый был задержан 10.02.2017 в Славянске следователями Главной военной прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ.