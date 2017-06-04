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Архив - Донецкая область

Известный волонтер дал боевикам "ЛДНР" дельный совет

04.06.2017 10:33
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Известный волонтер дал боевикам "ЛДНР" дельный совет

Пора им, субъектам, объединяться. И валить домой. В Россию. С вещами. Но без Земли. И сразу на Донбассе воцарится мир.

Известный волонтер Алексей Мочанов посоветовал террористам уезжать в Россию.

Об этом он сообщил на своей странице на Facebook.

- "ЛНР" и "ДНР"...Как эти два братских народадо сих пор так и не смогли объединиться в одну единоросскую Новороссию???...Язык, вера, идеология, понятия...Доколе быть порознь?... Не понимаю.Что мешает?Неужто амбиции местных ато-манов?))))Столько лет плечом к плечу - а один хрен жопа к жопе...Не понимаю. Ведь столько общего!Почти всё. Включая бюджет от восточного соседа и их синих "зелёных человечков". Пора им, субъектам, объединяться. И валить домой. В Россию. С вещами. Но без Земли. И сразу на Донбассе воцарится мир. А не "русский мир", как сейчас и крайние три года, отметил он.

Источник: kriminal.tv



Теги: Донбасс, волонтер, ДНР, ЛНР
 
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