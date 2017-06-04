Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго

04.06.2017 13:30

«Подсчитав деньги в семье на летний отдых, мы поняли, что не устали», – для многих жителей Донецка эта бородатая шутка актуальна вот уже три года. В этом году «шутить» будут еще больше людей, оставшиеся без работы и без зарплаты из-за «национализации» украинских предприятий. Если прежде на предприятиях были предусмотрены возможности для оздоровления работников, то сейчас об этом забыто. Дончане пытаются найти выход, чтобы хотя бы неделю провести на берегу моря, оздоровить детей и отдохнуть от обстрелов, пишет «Сегодня.ua».

«В том году было трудно, а в этом – еще труднее. За месяц мы с женой вдвоем едва зарабатываем чуть более 10 тыс. руб. (4770 грн). Отложить на отдых не получилось. Сейчас самый экономный отдых в Седово на побережье Азовского моря влетит в копеечку. Самые дешевые номера – от 300 рублей в сутки. 3 тыс. руб. за 10 дней только за съем жилья. А еще надо поесть что-то, ребенку какую-нибудь пахлаву купить, за билеты на автобус туда-обратно заплатить. В общем, не тянем в этом году мы отпуск. Сына с бабушкой отправим отдохнуть. Ей легче – у нее две пенсии (украинская и от "ДНР"), ну и мы немножко добавим денег», – рассказал бывший шахтер Александр Кужев.

Побережье Азовского моря всегда считалось самым бюджетным видом отдыха для тех, кто не желал тратиться на излишние удобства. Сейчас дончане нарекают, что дискомфорта прибавилось, а вот условия стали хуже. «В Седово нет мобильной связи нормальной, только местный "Феникс". Нет приличного Интернета, нет никаких условий для молодежного отдыха. В селе Безыменное отдыхать уже не получится, там постоянные обстрелы и базы военных, а другие места мы и не знаем. Выехать за пределы "ДНР" – конечно, выход, но отпуск в этом случае становится буквально золотым по количеству потраченных денег», – утверждает дончанин Артем Лещенко.

Многие дончане, побывавшие на главном морском курорте «ДНР», говорят, что больше туда возвращаться особого желания нет, но и выбора нет.

«Такого ужаса, как в Седово, я никогда не встречала. Мы с мужем и друзьями в прошлом году съездили на выходные – это был мой первый и последний раз. Найти хорошее или хотя бы даже сносное жилье целая проблема. В итоге за 500 руб. (234 грн) в сутки сняли в буквальном понимании курятник, где старые кровати, дырявое постельное белье и вид из окна на сарай. При этом на 11 номеров был всего один туалет, один душ и целых два умывальника. И все это примерно на 25-30 человек. Утром возле умывальников и в туалет выстраивалась огромная очередь, а вечером, когда все возвращались с моря, надо было до получаса ждать, чтобы попасть в душ», – говорит дончанка Альбина Муханская.

По словам собеседницы, единственное положительное впечатление от отдыха был пляж. «Песок, на удивление, оказался чистым – было видно, что его убирают. Но больше всего огорчило, что пойти особо некуда – дискотеки все работают до 22:00 из-за комендантского часа, из развлечений небольшой парк и несколько тиров. А вот в кафе нас друзья сразу предупредили, что лучше не есть – среди знакомых несколько человек отравилось. Вообще, впечатления крайне неприятные – я лично уезжала без тоски по этому месту», – делится Альбина.

Другие дончане заявляют, что намерены в летние месяцы не отдыхать, а работать, поскольку с зимы сидят без денег. Кто-то планирует заниматься ремонтами, кто-то идет в службу такси, женщины массово ищут вакансии в отелях и пансионатах, надеясь совместить работу и отдых.

«Попробую в Мариуполе потаксовать, у них служб много. Уже договорился о съеме комнатки в доме за 1500 грн в месяц. Посмотрим, если пойдет нормально – буду семью вывозить на "большую землю". В Донецке и Макеевке делать вообще нечего – ни работы, ни отдыха нормального не получается», – утверждает макеевчанин Андрей Шитиков.

Донецкие женщины озабочены своим отдыхом и оздоровлением детей не меньше, чем мужчины. «О лагерях разговоров нет ни в школе, ни в больнице. Говорят, только деткам-инвалидам организуют какой-то отдых в Крыму. А здоровые дети как же? На нашем предприятии о профсоюзных путевках уже три года как забыли, а ведь мы отдыхали три недели в Крыму за 10% от стоимости. В общем, никому мы не нужны. Постараюсь вывезти ребенка хотя бы в азовскую Ялту на пару недель. Может, поедем в августе, когда цены немного спадут», – резюмирует жительница Горловки Ангелина Железко.

Что же касается поездок в Крым, то жители «ДНР» вяло относятся к многочисленным предложениям отдыха на полуострове. Основные причины – дороговизна и долгий путь к месту назначения.

«Ехать в Крым из Донецка можно либо электричками с кучей пересадок, либо автобусом за 1800-2000 руб. (845-940 грн) с человека. И то не факт, что автобус не застрянет на Керченской переправе, если случится шторм. Семье из трех человек только поездка в обе стороны обойдется более чем в 6 тыс. грн. Снять жилье – от 1000 руб. (470 грн) в сутки минимум, продукты в магазинах дорогие, дороже примерно раза в полтора-два, чем на материковой Украине. Развлечения даже не представляю, сколько стоят. В общем, не по карману Крым нынче многим», – отметил житель шахтерской столицы Сергей Юнов.

В целом, дончане, конечно, планируют провести несколько летних дней на морском берегу, в горах или даже за границей. Но признают, что отдых стал слишком «кусачим» по затратам денег и времени. Поездка только в Мариуполь, которая до войны длилась 1,5 часа, может занимать до 5-6 часов с прохождением блокпостов и проверкой документов.

«Остается ходить на городские ставки в Донецке – бесплатно и недалеко от дома. Правда, купаться в них нельзя – канализация туда сбрасывается, как и сбрасывалась раньше, а вот насчет очистки я не уверена. Так, полежать на солнышке у воды – вот и весь отдых. До войны мы еще в Путиловский лес ходили. Сейчас там обстрелы, растяжки, снаряды, мины могут быть. Уже не пойдешь куда хочешь, а только куда получится», – резюмирует дончанка Юлия Морозова.