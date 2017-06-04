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Семья из Угледара стала лучшей спортивной семьей в Украине
В финале Всеукраинского фестиваля «Мама, папа, я — спортивная семья» Донецкую область представила семья Савчук из Угледара. За победу в соревнованиях боролись лучшие семьи по итогам предыдущих этапов (первый – в городах, районах и объединенных территориальных громадах, второй – областной), которые прошли во всех регионах Украины. Об этом сообщает Управление по вопросам физкультуры и спорта ДонОГА.
Представители Донетчины, семья Савчук из Угледара, участвуют в соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья» с 2009 года, и трижды выезжали на финальный всеукраинский этап. Каждый раз – с новым ребенком (условия фестиваля ограничивают возраст ребенка – до 10 лет): в 2012 году папа Андрей, мама Татьяна вместе с сыном Никитой заняли 4 место, в 2016 году с дочерью Анастасией – 3 место, и в текущем 2017 году с 8-летним сыном Тимуром – наконец-то завоевали желанную победу.
На протяжении всех конкурсов семья Савчук, девиз которой «Один за всех, и все за одного», находилась в числе лидеров. Сначала они правильно ответили на 9 из 10-ти вопросов викторины спортивной тематики, а затем лучшим образом проявили свою физическую подготовленность и сплоченность в четырех эстафетах – «Стритбол», «Слалом», «Ералаш», «Полоса препятствий».
Второе место по итогам финала Всеукраинского фестиваля «Мама, папа, я – спортивная семья» заняли представители Луганской области, а замкнула тройку призеров семья из Львовской области.
Победители были награждены памятными дипломами и подарками Всеукраинского центра физического здоровья населения «Спорт для всех».
Источник: kumar.dn.ua
Теги: Донбасс, спорт, семья, победа
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