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СИТУАЦІЯ НА КПВВ НА 4 ЧЕРВНЯ

04.06.2017 11:50
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СИТУАЦІЯ НА КПВВ НА 4 ЧЕРВНЯ

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, на контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні АТО, сьогодні зранку знаходились 380 авто.

Зокрема, на КПВВ утворилися такі черги: «Майорське» – 50/50; «Мар’їнка» – 100/100; «Новотроїцьке» – 30/30; «Гнутове» – 10/10.

Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 29,9 тисяч осіб та 4,9 тисячі транспортних засобів:

«Майорське» – 6770 осіб та 940 транспортних засобів;

«Мар’їнка» – 7860 осіб та 1670 транспортних засобів;

«Новотроїцьке» – 6050 осіб та 1540 транспортних засобів;

«Гнутове» – 2840 осіб та 785 транспортних засобів;

«Станиця Луганська» – 6390 осіб.

Источник: dotb.dn.ua



Теги: Донбасс, пограничники, АТО, КПВВ
 
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