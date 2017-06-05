Эксперт дал прогноз по аннексии РФ оккупированного Донбасса

05.06.2017 09:20

Аннексия Донбасса рассматривается Кремлем как один из возможных сценариев, считает Петренко





Президент России Владимир Путин готов пойти на аннексию оккупированного Донбасса в 2018 году.

Такое мнение высказал эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко в комментарии "Апострофу".

"Ситуация на оккупированных территориях остается сложной, но нужно шире смотреть на ситуацию и исходить из того, какую в отношении них проводит политику Российская Федерация", – говорит Петренко.

По словам эксперта, политика России в отношении ОРДЛО свидетельствует о том, что аннексия Донбасса рассматривается Кремлем как один из возможных сценариев.

"Это аннексия под выборы президента РФ в 2018 году. Нынешний президент России Владимир Путин пойдет на новый срок", – говорит он.

При этом содержание аннексированных территорий, по мнению эксперта, Путин может возложить на бизнесменов.

Источник: http://www.segodnya.ua