Сводка: оккупанты 31 раз обстреляли наши позиции, в ход пустили тяжелое артиллерийское вооружение, - штаб АТО

05.06.2017 19:48

Российские войска 31 раз обстреляли позиции ВС Украины, около десятка раз боевики применяли и запрещенное минскими соглашениями тяжелое артиллерийское вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, с признаками обострения на отдельных направлениях. С начала суток подразделения российско-террористических бандформирований 31 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины. Около десятка раз боевики применяли и запрещенное минскими соглашениями тяжелое артиллерийское вооружение. Кроме того, ночью вражеские мины снова попали в жилые кварталы одного из прифронтовых населенных пунктов.

Приморское направление. Здесь противник полтора десятка раз применял оружие против украинских защитников. В частности, на этом участке линии соприкосновения пророссийские НВФ наиболее активно вели огонь по нашим оборонным укреплениям в районе Водяного, Павлополя, Чермалыка, Богдановки и Красногоровки. Применяли боевики 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие различного калибра.

Кроме того, еще до рассвета, во время обстрела позиций сил АТО в районе Красногоровки, под огонь противника снова попали жилые кварталы этого населенного пункта. По домам местных жителей боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала повреждения двух жилых домов по улице Ломоносова. В одном выбиты стекла и посекли осколки фасад, во втором - взрывом мины повредило ворота. Жители обоих домов, к счастью, не пострадали.

Донецкое направление. Опять напряженная ситуация в пригороде Авдеевки, где боевики в течение дня вели интенсивный огонь по опорным пунктам сил АТО из 120-мм минометов и легкого вооружения различных модификаций. Также под плотным минометным огнем противника оказались наши позиции недалеко от поселка Пески. Рядом, в районе н.п. Опытное, бандиты били из крупнокалиберных пулеметов. А из минометов калибра 82 мм и гранатометов наемники обстреляли украинских воинов, которые держат оборону возле Зайцево.

Луганское направление. На этой части фронта пророссийские бандформирования после обеда совершили обстрел из минометов калибра 120 мм по нашим позициям в районе Новотошковского. За час до того по бойцам сил АТО вблизи Богуславского боевики вели огонь из стрелкового оружия.

С начала суток, в результате боевых действий, ранения получили трое военнослужащих ВС Украины», - говорится в сообщении.

Ранее группа ИС сообщала, что за минувшие сутки ранены трое наших воинов, погибших нет.

Источник: http://sprotyv.info