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В БАХМУТЕ СМОТРЯТ КИНО «ПРОСТО НЕБА»

05.06.2017 21:28
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В БАХМУТЕ СМОТРЯТ КИНО «ПРОСТО НЕБА»

Бахмутчане возобновили показ художественных фильмов под открытым небом в городском парке.

Еще в прошлом году инициативная группа из творческой студии «Простор идей «Майстерня» начала организовывать просмотры фильмов. По вечерам пятницы все желающие могли присоединиться к компании молодых людей, сидящих на траве и смотрящих фильмы. В июне просмотры в нижнем парке возобновились.

Кинопросмотр на свежем воздухе объединяет жителей города. Пледы, хорошая компания, атмосфера все это превратило фильм в повод встретиться со своими друзьями, посмеяться и пережить жизнь главных героев.

По мнению организаторов, открытый кинопросмотр - это один из видов отдыха с друзьями.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, кино, Бахмут
 
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