В БАХМУТЕ СМОТРЯТ КИНО «ПРОСТО НЕБА»

05.06.2017 21:28

Бахмутчане возобновили показ художественных фильмов под открытым небом в городском парке.

Еще в прошлом году инициативная группа из творческой студии «Простор идей «Майстерня» начала организовывать просмотры фильмов. По вечерам пятницы все желающие могли присоединиться к компании молодых людей, сидящих на траве и смотрящих фильмы. В июне просмотры в нижнем парке возобновились.



Кинопросмотр на свежем воздухе объединяет жителей города. Пледы, хорошая компания, атмосфера все это превратило фильм в повод встретиться со своими друзьями, посмеяться и пережить жизнь главных героев.



По мнению организаторов, открытый кинопросмотр - это один из видов отдыха с друзьями.

Источник: http://zi.dn.ua