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Архив - Донецкая область

В штабе АТО сообщили о резкой активизации военных действий на Донбассе

05.06.2017 12:10
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В штабе АТО сообщили о резкой активизации военных действий на Донбассе

На протяжении последних суток пророссийскими террористами было осуществлено не мене шести десятков выстрелов по позициям украинских ВС в местах проведения на Донбассе антитеррористической операции. В результате таких действий ранения получили двое украинских военных. Как передает replyua.net, соответствующая информация размещена на странице пресс-центра штаба АТО на странице в социальной сети Facebook. 

При этом сообщается о 28 обстрелах, совершенных террористами на приморском направлении. Под обстрел попали опорные пункты рядом с населенным пунктом Водяное. Подконтрольные Москве боевики использовали вооружение БМП, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие. «Рядом с Талаковкой, Марьинкой, Гнутовым и Лебединским боевики стреляли, используя пехотное вооружение. Красногоровка была обстреляна из минометов калибра 82- мм и танковых пушек. По Широкином террористы стреляли из минометов калибра 82-мм», — идет речь в тексте сообщения.

На донецком направлении боевиками 12 раз были обстреляны позиции сил АТО. Наибольшая огневая активность врага была сконцентрирована в пригородах Авдеевки – боевиками использовались гранатометы и стрелковое вооружение. 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, АТО
 
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