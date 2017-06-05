Воды в Авдеевке хватит только до завтрашнего утра, - МинВОТ

05.06.2017 20:00

Авдеевка находится в режиме жесткой экономии воды. Начало ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС) ожидается не раньше сегодняшнего вечера.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам оккупированных территорий в Твиттере.

"Авдеевка находится в режиме жесткой экономии воды, поскольку ремонтные бригады не начали работы, чтобы запустить ДФС. По информации СЦКК, согласование заявки на проведение ремонтных работ ожидается сегодня вечером. ГСЧС готова принять участие в разминировании. КП Вода Донбасса: воды в резервуаре хватит на вечер 05.06 и утро 06.06. ARDA доставит в Авдеевку 918 бутылей воды. 06.06 с 10:00 до 15:00 возле стадиона будут выдавать питьевую воду для нужд жителей города", - сказано в сообщении.

Источник: http://sprotyv.info