Последние новости раздела
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ13:45
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
Боевики нанесли удар по пограничникам
06.06.2017 11:20
Инцидент произошел в районе Павлополя на Мариупольском направлении. Боевики нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ и пограничников в районе населенного пункта Павлополь. Об этом сообщает Госпогранслужба.
По данным ведомства, противник вел огонь на протяжении часа.
"В результате обстрела из 152-мм артиллерии было частично повреждено здание одного из отделов пограничной службы. Один из выпущенных снарядов не разорвался. Его впоследствии забрала группа разминирования", – рассказали пограничники.
Потерь среди личного состава пограничного подразделения нет.
Напомним, на Донбассе вновь обострилась обстановка.
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, пограничники, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
Читайте также:
- Боевики заняли новые позиции в серой зоне возле Песок, - штаб
- Боевики применили РСЗО "Град" под Авдеевкой
- СБУ обнаружила в районе АТО тайник с гранатометами и гранатами
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм
- Террористы "ДНР" обстреляли из "Градов" Авдеевку - ранен один человек", - Аброськин сообщил нерадостные новости с фронта
- Ситуация в АТО немного стабилизировалась: с начала суток зафиксировано 16 обстрелов со стороны боевиков
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- Плотницкий выступил с угрозами в адрес Порошенко, Франции и Германии15:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ13:45
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- Безвиз: еще одна страна готовит для Украины сюрприз20:18
- ЧП в Лондоне: с Трафальгарской площади эвакуируют людей 20:05
- Раненного Осмаева выписали из больницы. ВИДЕО19:48
- Источник: Порошенко «подвесил» важный кадровый вопрос19:30
- Рада вопреки советам ЕС продлила пошлины на экспорт металлолома19:18
- Отомстил: чем закончилась история с брошенным младенцем в Одессе19:05
- На дороги Украины вернут гаишников18:55
- Ради НАТО балканская страна готова переименоваться18:45
- У Рівному на території військової частини виникла пожежа18:30
- Конфликт с Катаром: что ждет арабский мир18:15
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Числа удачи: определяем свои счастливые дни по дате рождения08:35
- Ученые раскрыли шокирующую правду о горячем шоколаде08:15
- Текіла для лікування багатьох хворіб07:52
- Пенсии и МВФ: какие рекомендации выполнила власть и как это изменит жизнь украинцев20:43
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов18:55
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»