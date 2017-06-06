Боевики нанесли удар по пограничникам

06.06.2017 11:20

Инцидент произошел в районе Павлополя на Мариупольском направлении. Боевики нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ и пограничников в районе населенного пункта Павлополь. Об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным ведомства, противник вел огонь на протяжении часа.

"В результате обстрела из 152-мм артиллерии было частично повреждено здание одного из отделов пограничной службы. Один из выпущенных снарядов не разорвался. Его впоследствии забрала группа разминирования", – рассказали пограничники.

Потерь среди личного состава пограничного подразделения нет.

Напомним, на Донбассе вновь обострилась обстановка.