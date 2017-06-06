Что будет с долгами по зарплате Донбасса

06.06.2017 10:20

Как свидетельствует официальная статистика, с начала нынешнего года долги по зарплате в Украине заметно подросли. В начале года эти долги составляли 1,79 млрд грн., а по состоянию на 1 мая долги по зарплате в Украине составляли уже чуть менее 2,19 млрд грн. Более свежих данных пока нет, однако почти не вызывает сомнений, что эта сумма продолжит расти. Об этом сообщают Донецкие новости.

Комментируя ситуацию, в министерстве труда и социальной политики не смогли не отметить одну ее интересную особенность – почти половина всех долгов по зарплате в стране приходится на предприятия Донбасса, т.е. Донецкой и Луганской областей. Так на 1 мая зарплатные долги Луганской области составляли 535 млн грн., а Донецкой – более 355 млн грн. Причем, почти 22% всех долгов или примерно 500 млн грн. составляют долги предприятий, находящихся в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).

Еще одним интересным нюансом является то, что активно наращивают долги по зарплате экономически активные предприятия. Так, согласно статистике, за апрель долги по зарплате у этой категории предприятий увеличились почти на 10,5% и превысили 1,13 млрд грн. Почти три четверти долга экономических предприятий приходилось на предприятия промышленные.

Зарплату можно не платить?

Почему же долги по зарплате с начала года начали так существенно возрастать? Причин несколько.

«Экономику не обманешь. У любого предприятия есть доходная и расходная части. За последние годы у каждого украинского предприятия затратная часть выросла в разы, потому что в разы выросли цены и тарифы на энергоресурсы всех типов. Но доходная часть предприятий в лучшем случае не изменилась. У большинства предприятий она даже уменьшается из-за общего падения экономики», – считает глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Он говорит, что естественно, перед каждым руководителем предприятия встает вопрос: за счет чего или кого нужно сократить затраты. «И так как за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию не заплатить нельзя, то у большинства руководителей просто нет другого выхода как не выплачивать своевременно зарплату. Потому, что зарплату можно не выплатить… месяц, два или полгода относительно безнаказанно. В госсекторе та же картина. Вся доходная часть медицины, спорта, образования и культуры – деньги государственного или местных бюджетов, фактически – дотации. Если они задерживаются, то автоматически задерживается и зарплата», – утверждает Новак.

Интересно, что эксперты, как правило, разделяют причины, по которым образовались долги по зарплате в Донецкой и Луганской областях и в других регионах Украины. Считается, что у двух областей Донбасса есть серьезные объективные причины для роста долгов и больших объемов невыплаченных зарплат – военные действия на территории этих регионов.

Что касается других областей, то тут на войну все не спишешь, поэтому разговор немного иной. «Кроме Луганской и Донецкой областей, которые наиболее страдают от российской агрессии, как ни странно наибольшие долги по зарплате у Харьковской – 225 млн грн. и Днепропетровской – более 182 млн грн. Вообще в тех областях, которые считаются экономически благополучными, почему-то идет огромная задолженность по зарплате. А области, которые традиционно считаются экономически депрессивными, слабенькими, у них долга по зарплате практически нет. Не считая Донбасса, где своя специфика, в вопросах долгов по зарплатам очень многое зависит от финансовой дисциплины и честности руководителя организации или предприятия. Если руководитель в первую очередь думает о социальных выплатах на своем предприятии, а не о том, чтобы купить еще один очередной мерседес или дом для себя, там долгов по зарплате как правило нет. А там, где для руководителя люди в последнюю очередь, там эти долги очень большие. Да, всегда есть объективные экономические причины, но есть и субъективные – роль руководителя», – резюмирует Новак.

В Донбассе потребовали погасить

Пару недель назад на эту «роль» изо всех сил попытался повлиять глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

На исходе мая он провел расширенное совещание с представителями предприятий области, у которых есть значительные долги по выплате зарплат. «Наша задача – максимум усилий, чтобы в Донецкой области предприятия работали, а людям выплачивали заработную плату. Мы понимаем, что из-за войны здесь усложнены условия для бизнеса. Есть предприятия, производственные мощности которых разделены линией разграничения, или которые потеряли сырьевую базу или рынок сбыта. Но есть и такие предприниматели, которые "под шумок" и дальше продолжают выстраивать различные схемы», – заявил он.

В итоге донецкий губернатор, по сути, потребовал в максимально сжатые сроки «выработать алгоритмы погашения задолженности по зарплате, которая образовалась перед сотрудниками предприятий области».

Понять чиновника вполне можно. Динамика роста долгов по зарплате в области выглядит уже слегка угрожающей. За первые 5 месяцев года долги увеличились в 1,35 раза и, судя по всему, притормаживать не склонны.

Обращает на себя внимание то, что и правительство, и региональные власти по поводу долгов по зарплате и их динамики проявляют поистине олимпийское спокойствие. В их заявлениях эта тема вообще не звучит и мероприятие, проведенное донецким губернатором, – скорее, исключение из правил. Причина такого отношения простая. «Это… небольшая сумма долга по зарплате. Это меньше 2% от общей суммы начисленной зарплаты в стране. Поэтому власти не считают это проблемой и внимания на это не обращают», – сообщил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Конечно, простые украинцы, которые не получают зарплату, смотрят на вопрос совершенно иначе. Но у правительства свой взгляд. Так рост долгов по зарплате в последние месяцы вызван… повышением минимальной зарплаты. Это не тайна, что, если средняя зарплата на предприятии меньше минимальной – 3200 грн – это основание для проверок налоговой и торговой инспекции и умопомрачительных штрафов. Поэтому многие предприятия, чтобы не конфликтовать с проверяющими, повысили зарплату до 3200. Но реально им платить ее нечем. Физически. Тем более, что вся прелесть долгов по зарплате в том, что они быстро обесцениваются», – продолжил Охрименко.

Он отмечает, что та же ситуация у бюджетников. «Правда, в основном это подопечные местных бюджетов. Они зарплату подняли, но платить ее нечем. Центр все время надеется, что местный бюджет что-то найдет, а местные говорят: "дайте дотацию, тогда заплатим"», – констатировал президент Украинского аналитического центра.

Гримасы официальной статистики

На самом деле ситуация с долгами по зарплате значительно серьезнее, чем показывают официальные цифры.

Дело в том, что особенности украинской статистики таковы, что официальные данные отражают ситуацию с зарплатами предприятий, у которых не менее 10 наемных работников. Если работников меньше, предприятия данные по зарплате в управления статистики не подают. Кроме того, несмотря на различные интересные формулировки, официальная статистика по зарплатам все же не учитывает долги по зарплате украинских предприятий на неконтролируемой территории. Как известно, в 2014 году только в самой зоне АТО (включая нынешние самопровозглашенные образования) долги по зарплате составили… более 1 млрд грн. Потом данные по этим территориям были исключены из статистических данных, за счет чего было зафиксировано резкое снижение общих долгов по зарплате.

Так, на декабрь 2013 года долги по зарплате в Украине составляли 1,02 млрд грн, а в Донецкой области – 141,5 млн грн. До июня 2014 года долги по зарплате даже снижались. В июне 2014 года общеукраинские долги по зарплате составляли 999,3 млн грн, а в Донецкой области (тогда еще единой) – 109,6 млн грн. Но с августа 2014 года долги по зарплате в Донецкой области не просто начали неконтролируемо расти. Они буквально взлетели. В декабре 2014 года долги по зарплате в Донецкой области составляли уже почти… 1,06 млрд грн. Общеукраинские же долги выросли до 2,37 млрд грн.

В этот момент Украина приняла решение не учитывать долги по зарплате работников на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей (при том, что там продолжало работать много украинских предприятий). За счет этого, уже в январе 2015 года долги по зарплате в Донецкой области резко снизились до 363,7 млн грн, а общие долги по стране – до 1,32 млрд грн.

Нехитрая арифметика показывает, что таким образом статистика элегантно стряхнула больше миллиарда долгов по зарплате. Однако, прошло чуть более двух лет и долги по зарплате в Украине снова вплотную приблизились к той самой отметке. Как уже было сказано, на 1 мая 2017 года долги по выплате зарплаты в Украине составили 2,19 млрд грн. Страна довольно быстро наверстала «потерянный миллиард». Причем, на этот раз уже не за счет Донецкой области…

Дальше – больше

В оценках перспектив дельнейшего развития ситуации большинство экспертов ничего хорошего не прогнозирует. Так как в стране растет минимальная зарплата и номинальные доходы, то долги по зарплате, скорее всего, также будут расти. Так как украинские предприятия будут продолжать терять рынки сбыта и снижать продажи, то долги по зарплате, скорее всего, будут расти.

Если произойдет эскалация военных действий в Донбассе, то долги по зарплате, скорее всего, будут сильно расти. Причем, в первую очередь рост долгов по зарплате вероятен по предприятиям в зоне АТО (т.е. в Донецкой и Луганской областях) и, прежде всего, металлургических. Снижение уровня долгов по зарплате возможно лишь в одном случае – если в Украине начнет расти экономика. Но в такое чудо, почему-то, почти никто не верит…