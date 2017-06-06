«Донецкий кулак» начинает действовать

06.06.2017 22:41

Стартует программа «Украинский донецкий кулак»

Для участия в программе приглашаются предприниматели, которые хотят развиваться сами и развивать экономику родного края.

Вы идеальный кандидат, если:

- Вы активные и действенные;

- Вы готовы работать на улучшение социально-экономической жизни своего региона;

- у Вас есть определенный план, готовый проект или просто идеи;

- у Вас есть видение и желание их реализовывать, но на вас средств на старт.

Для того, чтобы принять участие в конкурсном отборе на получение финансовой поддержки своих проектов, а также учебных программах для представителей малого бизнеса региона, Вам необходимо:

- зарегистрироваться субъектом малого предпринимательства или быть действующим предпринимателем на территории Донецкой области;

- иметь разработанный или уже начатый бизнес-проект;

- принять участие в конкурсном отборе путем подачи пакета документов с бизнес-планом до 30.05.2017 в департамент экономики облгосадминистрации по адресу: г. Краматорск, ул. Б. Хмельницкого, 6, каб. 412.

Допустимые сферы бизнес-проектов:

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- машиностроение, производство машин, оборудования, металлических изделий;

- выработка швейных изделий и обуви (легкая промышленность);

- производство строительных материалов;

- производство электрического и электронного оборудования, приборостроение;

- предоставление услуг в области жилищно-коммунального хозяйства;

- предоставление медицинских услуг населению;

- внедрение экологических и энергосберегающих технологий;

- внедрение инновационных технологий, новых программных продуктов;

- модернизация, обновление и приобретение основных фондов.

Дополнительная информация по тел. (050) 623-80-08 или по электронной почте [email protected]

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