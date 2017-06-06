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«Донецкий кулак» начинает действовать

06.06.2017 22:41
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«Донецкий кулак» начинает действовать

Стартует программа «Украинский донецкий кулак»
Для участия в программе приглашаются предприниматели, которые хотят развиваться сами и развивать экономику родного края.
Вы идеальный кандидат, если:
- Вы активные и действенные;
- Вы готовы работать на улучшение социально-экономической жизни своего региона;
- у Вас есть определенный план, готовый проект или просто идеи;
- у Вас есть видение и желание их реализовывать, но на вас средств на старт.
Для того, чтобы принять участие в конкурсном отборе на получение финансовой поддержки своих проектов, а также учебных программах для представителей малого бизнеса региона, Вам необходимо:
- зарегистрироваться субъектом малого предпринимательства или быть действующим предпринимателем на территории Донецкой области;
- иметь разработанный или уже начатый бизнес-проект;
- принять участие в конкурсном отборе путем подачи пакета документов с бизнес-планом до 30.05.2017 в департамент экономики облгосадминистрации по адресу: г. Краматорск, ул. Б. Хмельницкого, 6, каб. 412.
Допустимые сферы бизнес-проектов:
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- машиностроение, производство машин, оборудования, металлических изделий;
- выработка швейных изделий и обуви (легкая промышленность);
- производство строительных материалов;
- производство электрического и электронного оборудования, приборостроение;
- предоставление услуг в области жилищно-коммунального хозяйства;
- предоставление медицинских услуг населению;
- внедрение экологических и энергосберегающих технологий;
- внедрение инновационных технологий, новых программных продуктов;
- модернизация, обновление и приобретение основных фондов.
Дополнительная информация по тел. (050) 623-80-08 или по электронной почте [email protected]

Источник 6264



Теги: Донбасс, Донецкая область, программа, кулак
 
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