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Архив - Донецкая область

Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей

06.06.2017 16:06
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Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей

Ребенок позвонил в полицию, когда его и его друзей избивал старший школьник.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
«Здесь мальчик дерется, всех бьет» - детский голос сообщил оператору колл-центра 102 полиции Донетчины об опасности. Менее чем за 2 минуты мальчик услышал, что патруль уже едет. Но оператор полиции не только выяснил всю информацию о инциденте, но и оставался с ребенком на связи, пока помощь не поспеет.
Оператор узнала, что звонит Даниил. Ему 7 лет, он живет в Мариуполе и учится во 2-м классе. У него есть маленькая сестренка, с которой он любит играть. А еще - любит математику и свою кошку, занимается плаванием и мечтает о каратэ.
Приехавший на место патруль провел с хулиганом профилактическую беседу на тему того, что младших нельзя обижать. Также полицейские выразили благодарность звонившему мальчику за его активность и бесстрашие.
Мама маленького Даниила, Анна, гордится своим сыночком. Однако признается, что волновалась из-за того, что он отвлек полицию от работы из-за такого вопроса как ссора на детской площадке. Но полицейские заверили - он поступил правильно.
«Не боялся звонить. Полицейские нужны для того, если где-то кто-то что-то ворует, тогда нужно позвонить им и они посадят за решетку вора, - уверен мальчик», - рассказывает Данил.
Его мама говорит, что сын не боялся набирать 102 потому, что в школе проходила встреча с полицейскими.



Теги: Донбасс, ребенок, Мариуполь, полиция
 
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