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Архив - Донецкая область

На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО

06.06.2017 18:52
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На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО

Никто не может назвать точное число пропавших без вести в зоне АТО.
Люди исчезают там, где недавно прошли бои и на блокпостах.
Об этом в сюжете "Общественного ТВ Донбасса":

Источник Трибун.



Теги: Донбасс, люди, исчезать, АТО
 
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