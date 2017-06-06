На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО

06.06.2017 18:52

Никто не может назвать точное число пропавших без вести в зоне АТО.

Люди исчезают там, где недавно прошли бои и на блокпостах.

Об этом в сюжете "Общественного ТВ Донбасса":

Источник Трибун.