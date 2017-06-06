Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Первые шаги в Северской громаде

06.06.2017 09:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Первые шаги в Северской громаде

Новая команда во главе с Василием Масюженко приступила к работе в Северской объединенной громаде.
Первая сессия Северского городского совета 7 созыва оказалась плодотворной. Новые избранники утвердили штатное расписание, избрали секретаря горсовета и приступили к реорганизации сельских советов. Теперь в селах Дроновского, Резниковского и Серебрянского советов оперативное управление будут осуществлять старосты.
До проведения первых выборов старост на территории юрисдикции Северской объединенной территориальной громады обязанности старост будут исполнять головы этих сельских советов. Им предстоит передать документы в архив, уволить сотрудников и внести изменения в документы.
26 депутатов дали присягу и пообещали работать на благо громады

Источник zi.dn.ua.



Теги: Донбасс, сессия, село, громада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх