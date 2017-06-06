Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя

06.06.2017 10:00

Пресс-центр антитеррористической операции сообщает, что в ходе вражеских обстрелов со стороны бандформирований "ЛДНР" получили ранения четверо украинских защитников и один мирный житель.

За прошедшие сутки, 5 июня, пророссийские террористы 77 раз открывали огонь по позициям сил АТО и цинично обстреливали и жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов. Из минометов калибра 120 мм боевики "ЛНР" ударили по бойцам ВС Украины в районе Крымского, Кряковки и Новотошковского.

Также укрепления сил АТО у Крымского пострадали от вражеских обстрел из 122-мм артиллерии. Кроме того, боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы в районе Станицы Луганской, станции Донец, Новоалександровки и Попасной. А вблизи Новолександровки сепаратисты били по позициям ВСУ из минометов калибра 82 мм.