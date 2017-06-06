Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса

06.06.2017 17:30

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») рассказало, как будет действовать Украина в случае выставления претензий к России как стране-агрессору за уничтоженную инфраструктуру на неподконтрольных территориях. Об этом сообщил и. о. заместителя «Укравтодора» Александр Харченко в ответе на запрос «Главкома».

«Что касается выставления претензий Российской Федерации, то механизм осуществления защиты прав и интересов Украины определен Порядком осуществления защиты прав и интересов Украины во время урегулирования споров, рассмотрения в зарубежных юрисдикционных органах дел при участии иностранного субъекта и Украины, утвержденный Указом президента от 25 июня 2002 года №581», – отметил чиновник.

По его словам, на сегодня Службы автомобильных дорог в Донецкой и Луганской областях из-за проведения антитеррористической операции лишены возможности проводить обследование автомобильных дорог общего пользования на временно неподконтрольной территории.

«В "Укравтодоре" отсутствует информация относительно состояния дорог на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей», – сказано в ответе.

Кроме этого Харченко подчеркнул, что с 2014 года (после аннексии Крыма) его ведомство не отслеживает ситуацию с дорогами полуострова, а Службы автомобильных дорог в АР Крым и Севастополе были изъяты из сети получателей бюджетных средств «Укравтодора».

Источник dnews.dn.ua