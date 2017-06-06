В Авдеевке осталась тысяча кубометров воды

06.06.2017 10:40

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции не восстановлено. По состоянию на 7.00 вторника, 6 июня, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает жителей Авдеевки водой, отсутствует. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, воды в резервуаре осталось около тысячи кубометров.

Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ в условиях безопасности работников.

Ранее сообщалось, что сегодня с 10.00 до 15.00 сотрудники Адвентистского Агентства Помощи и Развития возле стадиона будут выдавать питьевую воду для нужд жителей города.

Напомним, 4 июня в результате боевых действий была повреждена высоковольтная линия электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции.