В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России

06.06.2017 19:26

В «МВД ДНР» и «МГБ ДНР» практически одновременно отмечают резкую активизацию неких «команд черных копателей» на местах прошедших боёв периода 2014-2015 годов в оккупированных районах Донецкой области.

Об этом сообщает координатор группы «Информаицонное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук.

Данные команды собирают оружие, боеприпасы, предметы снаряжения и т.д. Такие «чёрные копатели» уже отмечены в районе Мариновки (Шахтерский р-н), Амвросиевки, Кутейниково (Амвросиевский р-н) и Старобешево. Примечательно, что среди десятка задержанных местными «правоохранителями» членов таких команд, половина - граждане РФ.