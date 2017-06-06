Последние новости раздела
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ13:45
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России
06.06.2017 19:26
В «МВД ДНР» и «МГБ ДНР» практически одновременно отмечают резкую активизацию неких «команд черных копателей» на местах прошедших боёв периода 2014-2015 годов в оккупированных районах Донецкой области.
Об этом сообщает координатор группы «Информаицонное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук.
Данные команды собирают оружие, боеприпасы, предметы снаряжения и т.д. Такие «чёрные копатели» уже отмечены в районе Мариновки (Шахтерский р-н), Амвросиевки, Кутейниково (Амвросиевский р-н) и Старобешево. Примечательно, что среди десятка задержанных местными «правоохранителями» членов таких команд, половина - граждане РФ.
Теги: Россия, Донбасс, команда, ДНР
Читайте также:
- "Дворцовый переворот в Кремле неминуем", - российский эмигрант (ВИДЕО)
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- "Моськи Путина проиграли", - российский политолог пророчит переворот в Кремле
- В России уже в ближайшее время возможен переворот - политолог
- "Путин прошёл длинный путь набирающего обороты изгоя" - Рабинович о дворцовом перевороте в Кремле
- В Крыму выдавливают из армии бывших украинских военнослужащих, перешедших на сторону РФ во время "Крымской весны"
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- Плотницкий выступил с угрозами в адрес Порошенко, Франции и Германии15:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ13:45
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- Безвиз: еще одна страна готовит для Украины сюрприз20:18
- ЧП в Лондоне: с Трафальгарской площади эвакуируют людей 20:05
- Раненного Осмаева выписали из больницы. ВИДЕО19:48
- Источник: Порошенко «подвесил» важный кадровый вопрос19:30
- Рада вопреки советам ЕС продлила пошлины на экспорт металлолома19:18
- Отомстил: чем закончилась история с брошенным младенцем в Одессе19:05
- На дороги Украины вернут гаишников18:55
- Ради НАТО балканская страна готова переименоваться18:45
- У Рівному на території військової частини виникла пожежа18:30
- Конфликт с Катаром: что ждет арабский мир18:15
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Числа удачи: определяем свои счастливые дни по дате рождения08:35
- Ученые раскрыли шокирующую правду о горячем шоколаде08:15
- Текіла для лікування багатьох хворіб07:52
- Пенсии и МВФ: какие рекомендации выполнила власть и как это изменит жизнь украинцев20:43
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов18:55
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»