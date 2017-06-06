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В Мариуполе полиция и Нацгвардия остановили прорыв диверсантов через блокпост
Автомобиль с вооруженными преступниками на полной скорости пытается прорваться сквозь блокпост в полумиллионный город, диверсанты открывают огонь на поражение - по такой легенде в Донецкой области состоялись совместные учения полиции и Нацгвардии по отражению нападения на блокпост. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Занятие проходило по инициативе заместителя председателя Нацполиции - начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина и командира группировки Нацгвардии «М» Александра Голякова в рамках совершенствования совместной работы на стоп-контроль.
Автоматные очереди из окон автомобиля, что на крейсерской скорости приближался к блокпосту, игнорируя знак «стоп», - так началась отработка алгоритма действий при попытке прорыва через блокпост.
Реакция последовала незамедлительно. Сделав предупредительный выстрел вверх, группа прикрытия в составе бойцов Нацгвардии мгновенно заняла огневые позиции. В это время полицейские из группы ухода с помощью передвижных барьеров и шлагбаумов перекрыли движение транспорта и граждан в обоих направлениях и также приготовились принять бой.
Отсчет шел на минуты, но правоохранители успели среагировать. Автомобиль с условными преступниками «неожиданно» наткнулся на шипы «ежей» и ... сел на асфальт.
Это по сигналу старшего на блокпосту, которым является военнослужащий Нацгвардии, силовики открыли огонь по колесам и двигателю автомобиля.
Одновременно правоохранители нейтрализовали «диверсантов» с помощью слезоточивого газа, роль которого во время тренировки выполняла дымовая завеса, и заблокировали машину с обеих сторон.
В течение считанных секунд водитель и два пассажира оказались в наручниках лицом к земле, их оружие - изъято.
Генерал Аброськин отметил, что так правоохранители будут реагировать на попытки пройти блокпост без остановки, минуя проверку документов и осмотр транспорта.
"В зоне проведения антитеррористической операции она в любой момент может стать реальностью, поэтому цель тренировки - усилить взаимодействие силовиков на блокпостах для максимальной безопасности граждан", - сообщили в полиции.
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, блокпост, нацгвардия, диверсанты
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