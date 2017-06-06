В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО

06.06.2017 19:09

Мариупольские активисты рисуют мелом на театральной площади силуэты людей. Этим они обращают внимание на то, что каждый час от различных заболеваний в Украине умирает 67 человек.

Такой перформанс стал частью акции под названием «Час смерти», которая сегодня прошла в 55 городах Украины. Цель мероприятия - поддержать проект медицинской реформы, за который сегодня должны проголосовать народные депутаты.

Татьяна Жук, координатор движения «Сильные громады»:

«Мы хотим, чтобы депутаты проголосовали за медицинскую реформу, чтобы мы получили медицину качественную, чтобы люди перестали умирать. Потому что умирать от пневмонии в ХХI веке это слишком. Умирать от инфекционных заболеваний - это нонсенс».

Желающих принять участие в акции оказалось не много - около 15 человек. Организаторы объясняют - мероприятие организовали спонтанно, поэтому не успели собрать большее количество людей.

Активисты отмечают, что нынешняя реформа даст возможность получить государственное страхование, бесплатную неотложную помощь и выбрать семейного врача. Все участники лично сталкивались с изъянами нынешней системы здравоохранения и уверенны - реформа поможет их ликвидировать.

Организаторы заявляют, что общались с мариупольскими врачами и те, также поддерживают реформу.

Татьяна Жук, координатор движения «Сильные громады»:

«Мы общались с Владимиром Жигилем, главным врачом больницы №4. Он сказал, что очень хорошо, если эта реформа будет проведена. Это только в плюс выйдет. Главное, чтобы эта реформа прошла так, как ее прописали на бумаге».

Но среди проходивших мимо акции людей нашлись те, кто посчитал нынешний проект реформы недоработанным.

Однако организаторы надеются, что они убедят украинцев в необходимости изменений в медицине и, что главное, их услышат народные депутаты.

Источник mariupol.tv