В оккупированной Горловке убили молодого таксиста

06.06.2017 09:21

Сегодня, в районе Гольмы в оккупированной Горловке жестоко расправились с молодым мужчиной, который работал в службе "Донбасс".

По информации сообщества Nova Gorlivka в Facebook, инцидент произошел около 03:00.

Отмечается, что пропала только выручка. Личные вещи жертвы остались на месте.

"Нужны ли догадки, кто совершил это убийство?!", - задается вопросом администрация сообщества.

Источник Трибун.