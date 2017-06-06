В Павлополе боевики расстреляли школу

06.06.2017 14:25

Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов со стороны НВФ ОРДО мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"5 июня боевики обстреляли жилой сектор населенного пункта Павлополь, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение крупного калибра. Несколько боеприпасов попали непосредственно в здание Павлопольской общеобразовательной школы и нанесли серьезные разрушения. В этот же вечер НВФ ОРДО обстреляли позиции ВСУ сразу в нескольких местах линии соприкосновения, применив запрещенные Минскими договоренностями виды вооружения", - значится в сообщении.

Вблизи населенного пункта Богдановка били реактивные системы залпового огня, по Пескам стрелял танк, по окрестностям Чермалыка - артиллерия крупного калибра.

Последствия этих обстрелов выясняются наблюдательными группами украинской стороны СЦКК.

"Такие преступления незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, об откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы и заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - подытожили в СЦКК.