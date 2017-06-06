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Архив - Донецкая область

В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град»

06.06.2017 12:40
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В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град»

Позиции ВСУ около Мариуполя были обстреляны из минометов, САУ и РСЗО. Об этом 0629 рассказал спикер сектора «Мариуполь» Владимир Виват.

За прошедшие сутки боевики т. н. «ДНР» 39 раз обстреляли позиции сил АТО в секторе «Мариуполь». Укрепленные районы около Богдановки подверглись обстрелу из РСЗО, предположительно из системы «Град». Позиции около Чермалыка были обстреляны из САУ 122 мм и минометов 120 мм. Также из минометов боевики били по укреплениям около Павлополя, Водяного и Марьинки. В том числе по позициям вблизи Новотроицкого, Гнутово, Новомихайловки боевики стреляли из автоматов,БМП, пулеметов и гранатометов.

Во время обстрелов пострадал и жилой сектор. Повреждено два дома в Красногоровке, в Павлополе — школа,, а в Марьинке — выстрел попал по улице.

С 00:00 боевики открывали по бойцам АТО огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

В секторе «Мариуполь» потерь нет.



Теги: Донбасс, Мариуполь, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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