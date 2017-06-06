В Широкино у ОБСЕ украли дизельное топливо

06.06.2017 14:00

В Широкино из пункта управления камерой ОБСЕ украли дизельное топливо, а дорогу из Саханки перекрыли блоками. Об этом сказано в отчетах ОБСЕ.

3 июня в с. Широкино на месте, где установлена ​​камера СММ, наблюдатели заметили, что дверь в помещение, где расположен главный пункт управления камерой, была открыта, а топливный шланг отсоединен от бака с дизельным топливом для генераторов. По подсчетам команды Миссии, в баке не хватало 20 литров дизельного топлива.

3 и 4 июня команда СММ видела, что примерно в 1 км восточнее перекрестка, ведущего к подконтрольному т.н. «ДНР» с. Саханка, автодорога Е58 была перекрыта четырьмя бетонными заграждениями, из-за чего наблюдатели не смогли продолжить свое движение. 3 июня два вооруженных боевика сообщили наблюдателям, что эти заграждения были установлены утром того же дня. Миссия оповестила об этом СЦКК.

3 июня патруль СММ не смог проехать в восточном направлении от подконтрольного украинскому правительству с. Богдановка в направлении контролируемого сепаратистами Петровского из-за отсутствия гарантий безопасности и возможном наличии там мин. Миссия оповестила об этом СЦКК.