- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ13:45
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения
Украина присоединилась к Европе в праздновании 500-летия Реформации Лютера. Президент Украины утвердил проект R-500, который позволил всем христианским организациям страны воплотить достижения Реформации посредством просветительских программ. В рамках проекта R-500 в Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения.
Это мероприятие организовали Миссионерское Общество «Світло на Сході» из Киева и поместные церкви Евангельских Христиан Баптистов Славянска. Власти города максимально поддержали эту инициативу, предоставив для мероприятия место в центре города.
На аллее, ведущей к центральной площади Славянска, была установлена палатка, в которой в течение недели проходили вечера музыки и слова для всех желающих.
Любой человек мог зайти сюда и получить молитвенную поддержку.
С утра до вечера работала выставка репродукций картин известных художников о жизни Иисуса Христа от Рождества до Воскресения. Выставку посетило огромное количество людей.
Каждый желающий мог получить в подарок христианскую литературу. А на христианские журналы «Вера и Жизнь» и детский журнал «Тропинка» предоставлялась бесплатная годовая подписка.
Немало детей посетили детскую программу, которую подготовили учителя воскресных школ поместных церквей Евангельских Христиан Баптистов.
В музыкальных вечерах принимали участие коллективы из Славянска, Покровска, Бахмута, Часов Яра и Кременчуга.
Миссионерское Общество «Світло на Сході» и руководство церквей Евангельских Христиан Баптистов Славянска выражают искреннюю благодарность городским властям за содействие в проведении Христианского Палаточного Служения.
Источник Деловой Славянск
Теги: Донбасс, Славянск, организация, неделя
- Донецкая организация "Свободы" едет на Марш борьбы в Киев
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Под Славянском автомобиль упал в пруд. Водитель утонул
- Славянским Тузикам и Муркам хотят дать паспорта
- Помощника депутата от Радикальной партии поймали на мошенничестве
- Жара вывела из строя славянские троллейбусы
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- Плотницкий выступил с угрозами в адрес Порошенко, Франции и Германии15:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ13:45
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- ЧП в Лондоне: с Трафальгарской площади эвакуируют людей 20:05
- Раненного Осмаева выписали из больницы. ВИДЕО19:48
- Источник: Порошенко «подвесил» важный кадровый вопрос19:30
- Рада вопреки советам ЕС продлила пошлины на экспорт металлолома19:18
- Отомстил: чем закончилась история с брошенным младенцем в Одессе19:05
- На дороги Украины вернут гаишников18:55
- Ради НАТО балканская страна готова переименоваться18:45
- У Рівному на території військової частини виникла пожежа18:30
- Конфликт с Катаром: что ждет арабский мир18:15
- В Кремле жестко ответили на решение Украины взять курс на вступление в НАТО17:55
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Числа удачи: определяем свои счастливые дни по дате рождения08:35
- Ученые раскрыли шокирующую правду о горячем шоколаде08:15
- Текіла для лікування багатьох хворіб07:52
- Пенсии и МВФ: какие рекомендации выполнила власть и как это изменит жизнь украинцев20:43
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов18:55
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»