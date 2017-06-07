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Донецкая фильтровальная станция -под обстрелом. Персонал эвакуирован в бомбоубежище
07.06.2017 19:43
Сегодня в 15:30 Донецкая фильтровальная станция вновь попала в зону обстрела, персонал предприятия укрылся в бомбоубежище, пишет «ДонПресс».
«Представитель ДНР в СЦКК сообщает: «Около 15:30 ВСУ снова открыли огонь по району ДФС. Персонал предприятия в спешном порядке пришлось эвакуировать в убежище».
По его информации, в настоящий момент обстрел продолжается. Представитель коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“» сообщил, что мероприятия по подготовке к запуску фильтровальной станции продолжаются.
Теги: Донбасс, персонал, обстрел, бомбоубежище, фильтровальная станция
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