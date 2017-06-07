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Дружковка «перегрелась» за счет бюджета
Учреждения образования и здравоохранения города в этом отопительном периоде вышли за лимит потребления энергоресурсов. Оплаченные за счет городского бюджета коммунальные услуги превысили запланированную сумму. Об этом сообщает ДНЛ.
За потребленные бюджетными организациями энергоресурсы с начала года город заплатил 11,1 миллиона гривен, что на 500 тысяч больше, чем в прошлом году. Увеличение финансовых затрат объясняется поднятием цен на коммунальные услуги. Так, только за электроэнергию заплатили 366 тысяч грн.
Начальник финансового управления Ирина Трушина сообщает, что тепловой энергии в этом году израсходовали на 427 гКл больше, чем прошлом. Наибольшие затраты понесли учреждения образования, в частности, детские сады. Следом идут больницы, среди которых лидером в использовании тепла стала ЦГБ. Холодная зима в 2017 году влетела Дружковке в «копеечку» - за каждую гигакалорию тепловой энергии было заплачено 1516 гривен 27 копеек.
Сверх установленной нормы бюджетные учреждения потребили не только тепло, но и воду. За водоснабжение и водоотведение с начала 2017 года заплатили на 21,3 тысячи гривен больше, чем в прошлом, что составляет 636 куб. метров воды. Увеличенное потребление наблюдается среди школ (484 куб. м), больниц (108 куб. м). Тем не менее не все медучреждения стали расходовать больше воды. По словам Ирины Трушиной, горбольница №2, наоборот, уменьшила потребление на 140 куб. м.
Больше городской совет заплатил и за электроэнергию. Потребление света увеличилось на 55150 кВт, или на 366,2 тысячи гривен. «Школы и в этом случае стали лидерами, использовав на 38929 кВт больше. Больницы превысили потребление на 12125 кВт», - говорит Ирина Вадимовна.
Возросла оплата и за потребление природного газа, но в этом случае «виновником» стало повышение тарифа, а не его чрезмерное использование.
Теги: Донбасс, Дружковка, энергетика, отопительный сезон
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