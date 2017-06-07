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Архив - Донецкая область

Мариупольцы «тонут» в мусоре

07.06.2017 11:28
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Мариупольцы «тонут» в мусоре

В редакцию mariupol.tv обратились жители микрорайона Восточный, они жалуются на то, что коммунальные службы города не убирают мусорные урны.

В частности, в парке Надежда, где установлена детская площадка, неубранный мусор лежит возле урн в течение нескольких дней. Жители рассказывают, что ветер разносит мусор по аллеям, паркам и детским площадкам, но коммунальные службы бездействуют.



Теги: Донбасс, Мариуполь, мусор, коммунальные услуги
 
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