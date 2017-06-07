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На Донбассе оккупанты ради «красивой картинки» взрывают целые здания
На оккупированной территории Донбасса российские информационные агентства и телеканалы, такие как «Life News» и «Россия-1», снимают пропагандистские репортажи. Делается это, как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, для дезинформации общества и усиления информационно-психологического воздействия на население региона.
При этом так называемые «корреспонденты» не гнушаются снимать постановочные ролики. Так, на передовых позициях «1 армейского корпуса ВС РФ» для создания очередного такого репортажа были задействованы военные подразделений боевиков, которых переодели в украинскую форму. А чтобы показать, как Украина, якобы, нарушает «минские соглашения» и применяет запрещенную артиллерию, саперы боевиков взорвали целое здание.
В разведке также указали, что, пытаясь держать жителей оккупированных территорий в страхе, а также накануне очередного заседания в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине, в так называемых СМИ террористических «Донецкой и Луганской народных республик» активно распространяется информация о скором наступлении подразделений ВСУ и активизацию деятельности украинских ДРГ.
Напомним, ранее в украинской разведке сообщили, что военнослужащих зенитных подразделений оккупационной армии усиленно учат сбивать беспилотники. Причем основной упор делается на уничтожении аппаратов ОБСЕ.
Источник fakty.ua
Теги: Донбасс, здание, Министерство обороны, ОБСЕ, ВСУ, подрыв, дезинформация, оккупанты
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