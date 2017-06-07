На КПВВ «Гнутово» был задержан краденый «Мерседес»

07.06.2017 10:57

Вчера на КПВВ «Гнутово» был задержан прибывший в неподконтрольной территории автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился 30-летний гражданин Украины, житель Луганской области.

Как сообщает в пресс-служба Государственного пограничной службы Украины, во время проверки документов водителя у пограничного наряда Донецкого отряда возникли сомнения в подлинности доверенности на право управления транспортным средством. Документ оказался поддельным. Также в ходе сотрудниками СБУ и ГФС установлено, что номера кузова уничтожены и переработаны, а иномарка находится в розыске.

Сейчас транспортное средство передано представителям Национальной полиции.