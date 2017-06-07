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Погибшие террористы ОРДЛО все из России
07.06.2017 08:20
На Донбассе ликвидировали четырех террористов так называемых Донецкой и Луганской республик, которые приехали из России для участия в вооруженных бандформированиях.
Снимки ликвидированных боевиков обнародовал Twitter-канал XyKyiv.
Террорист "ДНР" Рафик Мамедов из Ростова-на-Дону был ликвидирован на прошлой неделе под Авдеевкой.
Россиянин Александр Зузько с позывным Крапива прибыл на оккупированный Донбасс из Курска. Террориста также ликвидировали на прошлой неделе.
Москвич Александр Симонов, приехавший воевать на стороне "ЛНР", днем ранее был ликвидирован под Желобком Луганской области.
Россиянин Денис Спицын родом из Смоленска также был ликвидирован в понедельник, 5 июня.
Теги: Россия, Донбасс, погибли, террористы
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