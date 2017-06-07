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Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм
Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. Российско-террористические бандформирования снова повысили свою огневую активность вдоль всей линии соприкосновения. Не прекращают захватчики все чаще применять и вооружение, запрещенное минскими соглашениями. За прошедшие сутки пророссийские НВФ 85 раз открывали огонь по позициям ВС Украины. Об этом сообщает 0629 с ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Приморском направлении 25 раз боевики применяли оружие против украинских воинов. Чаще всего - в районе населенного пункта Чермалык, где неоднократно били по позициям сил АТО из минометов калибра 120 мм и один раз из реактивных систем залпового огня. Также под вражеские обстрелы попадали укрепления ВСУ вблизи Водяного, Широкино, Гнутово, Тарамчука, Павлополя, Новотроицкого и Марьинки. Там противник в основном использовал стрелковое оружие, гранатометы, на некоторых участках - 82-мм минометы и вооружение БМП.
Донецкое направление. Здесь незаконные вооруженные формирования 28 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины. География вражеских обстрелов остается постоянной: такие факты зафиксированы в районе Авдеевки, Каменки, Верхнеторецкого, Новгородского, Зайцево, Новолуганского и Троицкого. Противник активно применяет стрелковое оружие, гранатометы различных модификаций, минометы калибра 82 мм, реже - калибра 120 мм.
Однако вечером бандиты совершили два мощных обстрела позиций сил АТО, которые расположены вблизи Троицкого, из ствольной артиллерии калибра 122 мм, 120-мм минометов, танковых пушек и средств поражения меньшей мощности. Также вчера боевики обстреляли жилые дома одного из прифронтовых населенных пунктов на Светлодарской дуге.
Так, около 18:30 противник нанес огневое поражение по жилому сектору поселка Новолуганское из зенитной установки ЗУ-23-2.
В результате обстрела полностью сгорело деревянное приусадебное строение во дворе по улице Космонавтов. На улице Мичурина повреждены две хозяйственные постройки, забор, крыша жилого дома. А на улице Сергиенко почти разрушена конюшня и убит домашний скот. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.
Луганское направление. На данной части фронта противник вчера чаще всего использовал оружие против украинских защитников. Зафиксировано там и больше фактов применения пророссийскими бандформированиями тяжелого артиллерийского вооружения.
В частности, в районе Крымского и Новотошковского боевики совершили несколько мощных обстрелов из 120-мм минометов и мощных артиллерийских систем калибра 122 и 152 мм. Под минометные обстрелы также попали воины ВС Украины, которые держат оборону возле Новоалександровки, Трехизбенки, Попасной, Троицкого, Катериновки и Новозвановки. Используя вооружение, бандиты прибегали к провокациям в районе станции Донец и Станицы Луганской.
В результате боевых действий за прошедшие сутки 8 бойцов сил АТО получили ранения.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, Луганская область, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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