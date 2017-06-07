Самопровозглашенные «республики» живут в экономическом вакууме

07.06.2017 09:09

С введением «внешнего управления» на многих крупных угольных и промышленных предприятиях неподконтрольного Донбасса самопровозглашенная «власть» всячески пытается доказать свою экономическую независимость от остальной части Украины. Однако, на самом деле обеспечивать работу заводов и предприятий на полную мощность, найти стабильный рынок сбыта продукции руководство ДНР и ЛНР просто не в состоянии. Единственным открытым рынком для реализации продукции с неподконтрольного Донбасса остается соседняя РФ. Однако конкурировать с российскими производителями сложно, ведь местный рынок России уже переполнен собственным углем, продукцией металлургической, химической отрослей и пр. В этих условиях самопровозглашенные «власти» оказываются в некоем экономическом вакууме, когда украинский и зарубежный рынок для них фактически закрыт, а российский готов вести сотрудничество, но на выгодных для себя условиях.

По словам так называемого «министра промышленности и торговли» ДНР Алексея Грановского, для того, чтобы выйти на рынок сбыта, за него нужно бороться. Однако на сегодняшний день многие предприятия в ДНР работают вполсилы и даже в четверть. Тем не менее, в местном руководстве уверены, что смогут вернуться на рынок РФ и конкурировать с российскими производителями, если им удастся предложить партнерам более конкурентоспособную, но менее дорогостоящую продукцию. В так называемом «министерстве промышленности и торговли» рассказывают, что уже ищут всевозможные способы уменьшения себестоимости товара. Однако не повлияет ли это в итоге на качестве производимой продукции?

Снизить часть стоимости товара на «национализированных» предприятиях планируют за счет экономии на затратах по электричеству. Уверяют, что благодаря распоряжению «главы» ДНР о запрете на поднятие цены на электроэнергию, подорожание электричества в «республике» пока не ожидается. В то же время в этом вопросе самопровозглашенная «власть» полностью зависит от помощи России. И насколько долго стоимость электричества на неподконтрольных территориях будет оставаться на довоенном уровне, покажет время.

Кроме того, по распоряжению Захарченко все предприятия, на которых введено «внешнее управление», освобождаются от уплаты основных налогов в бюджет «республики» до конца текущего года. Исключением являются единый социальный взнос, подоходный налог и таможенные платежи. Что, в свою очередь, существенно облегчает жизнь «национализированным» предприятиям.

При этом местные чиновники открыто признаются, что юридически для России территории непризнанных «республик» до сих пор остаются Украиной. Поэтому при сбыте изготовленной продукции ДНР приходится оплачивать таможенные пошлины и все необходимые налоги в РФ точно так же, как и другим украинским предприятиям. А это, в свою очередь, все же приводит к удорожанию продукции, сделанной на неподконтрольном Донбассе.

Также открытым остается вопрос приобретения необходимого сырья для производства на промышленных предприятиях с «внешним управлением». Украинский рынок сырья для непризнанных «республик» закрыт, а доставка сырья для производства из соседней России, обойдется местному руководству «республики» очень дорого. Самопровозглашенные «власти» не в состоянии закупить необходимый объем сырья для работы предприятий на полную мощность без сторонней финансовой помощи.

В соседней ЛНР ситуация с работой «национализированных» предприятий примерно та же. Местная «власть» открыто говорит о проблемах сбыта угольной продукции и товаров промышленного производства, а также переориентации предприятий на российский рынок. Кроме того, в ЛНР не скрывают, что существует проблема с вывозом продукции с неподконтрольной территории. Поставка товара нелегальным путем через границу делает продукцию дорогостоящей за счет высоких транспортных затрат.

По словам Плотницкого, предприятия на неподконтрольной части Луганской области постепенно запускаются, однако они не в состоянии работать на полную мощность, как это было в довоенное время. В настоящее время производство на луганских предприятиях задействовано чуть больше чем на 50 %, а в некоторых отраслях даже меньше 40 %. В самопровозглашенной ЛНР не могут реализовывать товары собственного производства целиком, поэтому пытаются перестроить производство на соседние страны. И надеются найти выход на партнеров в соседней России, Белоруссии, Турции и Китае.

Однако крупные покупатели товаров промышленного производства и угольной продукции из соседних стран не готовы вести открытый диалог с представителями непризнанных «республик» в обход законных собственников. А также нелегально приобретать продукцию без действительных сертификатов качества, с непонятной страной происхождения на «национализированных» предприятиях неподконтрольного Донбасса.

Источник Восстановление Донбасса