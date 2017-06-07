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Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге
07.06.2017 12:45
Бойцы украинской армии в составе спецназа батальона "Донбасс - Украина" сегодня ночью нанесли огневой удар и уничтожили опорный пункт террористов "ДНР" на Светлодарской дуге. Передает “УСН-1492News”.
Информацию об этом опубликовал командир батальона Вячеслав Власенко (позывной "Филин"), опубликовав на собственной странице в соцсети кадры работы украинских спецназовцев.
Стало известно, что удар был нанесен под населенным пунктом Доломитное, которое находится в полукилометре расстояния от Новолуганского, находящегося под контролем сил АТО и попавшего под обстрел террористов накануне вечером.
Указанный огневой удар стал ответом украинских бойцов на провокацию "ДНР".
Теги: Донбасс, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы, Светлодарская дуга
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